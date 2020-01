LIVE Atp Cup 2020, 8 gennaio in DIRETTA: Argentina ai quarti, Francia-Sudafrica 1-0, battaglia Paire-Anderson. Ok Spagna e Serbia (Di mercoledì 8 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.39 Francia-Sudafrica: Anderson tiene il servizio, 5-5 13.36 CROAZIA-Argentina: riscaldamento in corso per i due doppi 13.33 Francia-Sudafrica: doppio fallo fatale a Paire, che sul 30-40 commette quello che gli costa il turno di servizio. Anderson è sotto 5-4, ma stavolta può servire per la parità. 13.30 Francia-Sudafrica: Anderson si salva, ma sul 5-3 Paire serve per il match (ed è la seconda volta, con la prima che lo ha visto subire il break nel secondo set) 13.29 Francia-Sudafrica: Paire ha un match point, ma la sua risposta a una buona prima di Anderson si ferma in rete. 13.26 CROAZIA-Argentina: stanno per scendere in campo i protagonisti del doppio. 13.23 GEORGIA-URUGUAY: corre veloce Cuevas, e conquista il secondo set per 6-1 su Basilashvili, forzando dunque l’approdo al terzo. 13.21 Francia-Sudafrica: Paire non si place, va ... Leggi la notizia su oasport

