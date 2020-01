LIVE Atp Cup 2020, 8 gennaio in DIRETTA: Argentina ai quarti, Anderson elimina la Francia. Ok Spagna e Serbia (Di mercoledì 8 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.59 GEORGIA-URUGUAY: 4-3 per Basilashvili su Cuevas 13.58 FRANCIA-SUDAFRICA: Anderson con una risposta clamorosa riesce a vincere per 2-6 7-6 (1) 7-6 (5) ed elimina i transalpini! Rimane inutile a questo punto inutile il doppio. 13.57 FRANCIA-SUDAFRICA: Anderson piazza un ace e si procura il match point 13.56 FRANCIA-SUDAFRICA: 5-5. Inevitabilmente, match point al prossimo. 13.53 FRANCIA-SUDAFRICA: si gira sul 4-2 per Paire 13.50 FRANCIA-SUDAFRICA: Paire come primo punto s’inventa un dritto in recupero che non è nemmeno definibile e forse neppure immaginabile. 13.49 FRANCIA-SUDAFRICA: ed è di nuovo tie-break, questa volta decisivo, tra Paire e Anderson. 13.47 GEORGIA-URUGUAY: 3-2 per Basilashvili su Cuevas nel terzo set. 13.44 FRANCIA-SUDAFRICA: con una gran fatica Paire riesce a tenere la battuta e salire 6-5. 13.39 ... Leggi la notizia su oasport

