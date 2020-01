LIVE Atp Cup 2020, 8 gennaio in DIRETTA: Argentina ai quarti, Anderson elimina la Francia. Croazia vicina alla qualificazione (Di mercoledì 8 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.19 GEORGIA-URUGUAY – Dopo aver sprecato quattro match point, Basilahvili capitalizza il quinto e regala alla Georgia il primo successo nel torneo: 6-4 1-6 6-4 il punteggio finale, georgiani avanti per 2-0 contro i sudamericani. 14.16 CROAZIA-Argentina – Dodig/Mektic non spreca l’occasione guadagnatasi e vince il primo set: 6-3 per la coppia croata. 14.13 GEORGIA-URUGUAY – Lunghissimo game in corso tra Basilashvili e Pablo Cuevas: georgiano avanti per 5-4 nel terzo set, l’uruguaiano ha annullato tre match point e punta a ristabilire la parità. 14.10 CROAZIA-Argentina – Break pesantissimo di Dodig/Mektic nell’ottavo game: 5-3 per la Croazia, che ora avrà la chance di servire per il primo set. 14.06 FRANCIA-SUDAFRICA – Con la vittoria di Anderson su Paire la Francia è eliminata, mentre il ... Leggi la notizia su oasport

