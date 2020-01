L’Iran spara a salve, Trump gongola. La fiammata di tensione potrebbe essersi spenta qui (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Abbiamo fatto 80 morti, abbiamo colpito 104 obiettivi nemici, dicono le fonti iraniane, dopo che una gragnuola di missili piomba nella notte su due basi irachene utilizzate da militari americani e della coalizione anti-Isis, anche italiani. “Va tutto bene”, replica via Twitter un Donald Trump mai così serafico. E, ore dopo, compare in tv e fa un discorso molti dei cui contenuti non reggerebbero al minimo fact checking. Trump dice: “Nessun americano è stato ferito, nessun iracheno è stato ucciso, ci sono stati solo danni minimi alle nostre installazioni”. L’aria è tronfia e soddisfatta: il magnate e showman divenuto presidente annuncia nuove sanzioni anti-Iran, chiede maggiore impegno agli alleati Nato in Medio Oriente, ribadisce che Teheran non avrà mai l’atomica – peccato che lui abbia stracciato l’accordo che già lo garantiva. L’impressione, anzi la speranza, è che questa ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

