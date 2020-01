L’Iran lancia missili contro le basi Usa in Iraq, Teheran: “Non vogliamo la guerra, è legittima difesa”. Nessuna vittima fra le forze Nato. Trump: “Va tutto bene, valutiamo i danni” (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Il personale del contingente militare italiano ad Erbil si sarebbe rifugiato in appositi bunker e sarebbe illeso. Rohani: «Ha dato uno schiaffo agli Stati Uniti» Leggi la notizia su ilsecoloxix

