L’Iran lancia missili contro due basi americane in Iraq. L’attacco ad Erbil, dove si trova anche il contingente italiano. Illesi i nostri militari (Di mercoledì 8 gennaio 2020) L’Iran ha avviato la rappresaglia per l’uccisione da parte degli Stati Uniti del generale Qasem Soleimani. Nella notte sono stati lanciati missili contro due basi americane in Iraq. Illeso il personale del contingente militare italiano ad Erbil che si è radunato in un’area di sicurezza. Anche l’esercito iracheno ha chiarito che non ci sono vittime tra le sue file. Non è chiaro al momento se e quanti morti o feriti abbia provocato l’attacco. In un tweet il ministro degli Esteri iraniano Javad Zarif parla di “misure proporzionate di autodifesa ai sensi dell’articolo 51 della Carta delle Nazioni Unite” spiegando che l’attacco era mirato “alla base da cui sono stati lanciati attacchi armati codardi contro i nostri cittadini e alti funzionari”. “Non cerchiamo l’escalation o la guerra, ma ci difenderemo da qualsiasi ... Leggi la notizia su lanotiziagiornale

