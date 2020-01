L’Iran ha attaccato anche la base di Erbil dove sono presenti 400 militari italiani (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Due attacchi simultanei lanciati dall’Iran hanno colpito basi americane in Iraq. Un’esplosione è stata avvertita anche a Erbil dove sono di stanza 400 truppe italiane. I militari italiani si sarebbero rifugiati in appositi bunker e risultano tutti illesi. Nel Kurdistan iracheno si trova una parte consistente dei circa mille militari italiani attualmente presenti in varie località dell’Iraq. In particolare, dal 2015 è attiva la Task Force Land composta da militari dell’Esercito che hanno compiti di addestramento dei peshmerga, le forze di sicurezza curde. I militari italiani presenti ad Erbil sarebbero al momento circa 400, di cui 120 istruttori. La Task Force land è inquadrata nel Kurdistan Training Coordination Center (KTCC), il cui comando è attribuito alternativamente per un semestre all’Italia e alla Germania: ad esso contribuiscono nove ... Leggi la notizia su open.online

