L’Iran attacca le basi statunitensi in Iraq, le dichiarazioni del presidente Rouhani: “Taglieremo le gambe agli Usa” (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Le dichiarazioni del presidente dell’Iran Rouhani dopo l’attacco alle basi Usa in Iraq “Gli Stati Uniti possono aver tagliato le mani del generale Soleimani, ma l’Iran risponderà tagliando le gambe agli Usa”: sono le prime dichiarazioni rilasciate dal presidente iraniano Hassan Rouhani dopo l’attacco alle basi americane in Iraq. Le ultime notizie sulla crisi tra Usa e Iran Prima di Rouhani, anche la Guida suprema iraniana Ali Khamenei ha parlato alla nazione affermando che “l’attacco alle truppe Usa è stato un successo”. Khamenei, poi, ha reso omaggio al “martire” Soleimani e ha chiesto l’allontanamento dal Medio Oriente delle truppe Usa dopo “lo schiaffo in faccia” subito. “Gli americani per la loro presenza nella regione e in qualsiasi altra parte del mondo hanno causato solo guerre, differenze, ... Leggi la notizia su tpi

