L’Iran attacca due basi militari Usa in Iraq: 80 morti. Soldati italiani nei bunker (Di mercoledì 8 gennaio 2020) L’Iran ha sferrato l’operazione “Soleimani Martire”, colpendo con una pioggia di missili la base americana di Ain Al Asad. Ci sono anche vittime civili. Iraq – L’Iran ha sferrato un attacco contro una base americana in Iraq con almeno 35 missili che hanno colpito la struttura di Ain Al Asad, che è andata completamente distrutta. La Guardia Rivoluzionaria ha annunciato l’operazione “Soleimani Martire”, lanciata per vendicare l’uccisione del generale iraniano. Teheran ha attaccato anche un’altra base a Erbil. Ci sarebbero almeno 80 morti, registrate vittime anche tra i civili. La vendetta dell’Iran “La nostra feroce vendetta è iniziata“, ha affermato la Guardia Rivoluzionaria in una nota. Un video mostra un’autentica pioggia di missili lanciati nella notte. La Repubblica islamica ha ... Leggi la notizia su newsmondo

