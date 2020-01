L’inferno che abita dentro di noi. Una galleria dei più feroci assassini italiani. Il vero male raccontato in un libro da Orlando e Cavallaro (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Che una narrativa del dolore sia possibile – secca, elegante, ficcante, senza fronzoli pornografici alla Barbara D’Urso per intenderci, e con spaccati psicosociali adeguatamente delineati – ce lo conferma questo interessante 22 gradini per L’inferno (Male Edizioni, pagg. 179, euro 15). Emilio Orlando, giornalista investigativo di razza, autentica memoria storica della malavita organizzata capitolina e non solo, e Rita Cavallaro, collaboratrice del settimanale Giallo, firmano un lavoro a quattro mani che ha il privilegio della chiarezza espositiva, della ricostruzione storiografica meticolosa e di un giusto equilibrio fra dettagli fiammeggianti presi dalL’inferno esistenziale di alcuni dei più atroci serial-killer nostrani e le coordinate razionali di tipo introspettivo e giudiziario, paradiso di una giustizia che avvertiamo sempre ricomponibile, riscattabile, mai sommersa del tutto. Gli ... Leggi la notizia su lanotiziagiornale

