Libia, il generale Haftar lascia Palazzo Chigi dopo tre ore di incontro con Conte (Di mercoledì 8 gennaio 2020) incontro a Palazzo Chigi tra il premier Giuseppe Conte e il generale libico Khalifa Haftar. Un vertice, nel tentativo di arrivare il prima possibile a un cessate il fuoco e a una de-escalation del conflitto in Libia, durato quasi tre ore. Una riunione alla quale sarebbe dovuto seguire un altro vertice, tra lo stesso Conte e il presidente del governo di Tripoli, Fayez Al Serraj, in programma in serata, ma poi saltato. Tutto mentre l’ambasciatore libico all’Ue, Hafed Ghaddur ha attaccato: “Non ci possono essere dialoghi o incontri con il criminale di guerra Haftar”, ha dichiarato in un’intervista alla tv libica al-Ahrar. L'articolo Libia, il generale Haftar lascia Palazzo Chigi dopo tre ore di incontro con Conte proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

