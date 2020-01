Libia, Erdogan e Putin: cessate il fuoco da domenica. Haftar incontra il premier a Palazzo Chigi (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Prove di pace in Libia. Il presidente della Turchia Recep Tayyip Erdogan e il presidente russo Vladimir Putin lanciano insieme un appello alle parti per il cessate il fuoco nel paese nordafricano a partire dalla giornata di domenica, ha fatto sapere il ministro degli Esteri turco.Intanto una delle parti in causa, il generale della Cirenaica Khalifa Haftar che vuole rovesciare il governo di accordo nazionale di Al Sarraj, l’unico riconosciuto dalla comunità internazionale, si trova in queste ore a Palazzo Chigi per incontrare il premier Giuseppe Conte. Il presidente del Consiglio ha messo in agenda anche un secondo incontro nel tardo pomeriggio con Al Sarraj. Questa mattina anche la presidente della Commissione Ue Ursula Von der Leyen aveva chiesto il cessate il fuoco. Libia, Di Maio a Tripoli: 'soluzione non può essere militare' Luigi ... Leggi la notizia su blogo

Capezzone : +++Oggi su @laveritaweb+++ #Libia, #DiMaio si agita freneticamente per nascondere la sua drammatica irrilevanza. Fi… - andreapurgatori : “A un passo dalla guerra”. Mercoledì ore 21:15 su #La7 diretta #Atlantide. Immagini esclusive del drammatico assalt… - Capezzone : Su @atlanticomag imperdibile analisi di Dorian Gray: se #Erdogan ha in mente per la #Libia ciò che l’Iran ha testat… -