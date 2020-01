Lettera di una mamma ai dottori della figlia: “Gli angeli esistono” (Di mercoledì 8 gennaio 2020) “angeli pronti a presentarsi, sostenerti e accompagnarti quando da sola non ce la fai”. La mamma di una paziente ha scritto una Lettera ai dottori dell’ospedale Pini di Milano, definendoli veri e propri “angeli”. La donna voleva infatti ringraziare il personale medico per le prestazioni ricevute dalla figlia. La giovane adolescente, di 14 anni, ha dovuto affrontare nel mese di dicembre due delicati interventi chirurgici. Lettera di una mamma ai medici Le due operazioni, entrambe alla spina dorsale, erano necessarie alla ragazza per risolvere un grave problema di scoliosi. A causa di questo problema, la giovane stava infatti iniziando ad avere serie complicazioni al midollo e al polmone. Al termine di un lungo periodo di riabilitazione post operatorio, la mamma della 14enne ha deciso di ringraziare pubblicamente i dottori che hanno seguito e curato la figlia. La ... Leggi la notizia su notizie

