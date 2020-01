Legge elettorale, accordo di maggioranza senza Leu: come cambia il sistema di voto (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Sulla Legge elettorale non c'è l'accordo di maggioranza: protesta, in particolare, Leu contrario alla soglia di sbarramento al 5%. Soddisfatte le altre forze politiche che sostengono il governo: Pd, M5s e Italia Viva. Non ci sarà quindi un testo comune, ma la proposta verrà avanzata dal presidente della commissione Affari costituzionali della Camera, Giuseppe Brescia.Continua a Leggere Leggi la notizia su fanpage

