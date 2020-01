Lega Serie A, Paolo Dal Pino eletto nuovo presidente (Di mercoledì 8 gennaio 2020) La Lega Serie A ha il suo nuovo presidente: si tratta di Paolo Dal Pino, eletto con 12 voti. Battuto Gaetano Miccichè La Lega Serie A ha il suo nuovo presidente. Si tratta di Paolo Dal Pino, manager milanese con un passato nel settore dell’editoria e delle telecomunicazioni. Dal Pino è stato eletto con 12 voti contro le 7 preferenze espresse per Gaetano Miccichè. 1 scheda bianca. Per l’elezione servivano 11 voti. Leggi su Calcionews24.com Leggi la notizia su calcionews24

