Lega serie A: Paolo dal Pino è il nuovo presidente, succede a Gaetano Miccichè (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Paolo Dal Pino e’ il nuovo presidente della Lega serie A. Il manager, in passato alla guida di Wind, haottenuto 12 voti (uno in piu’ del quorum previsto) e succede quindi a Gaetano Micciche’ dimessosi lo scorso mese di novembre. Proprio l’ex numero uno di via Rosellini – candidato a sorpresa daUrbano Cairo poco prima … Leggi la notizia su firenzepost

