Le terrificanti avventure di Sabrina 3: il poster dei nuovi episodi (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Le terrificanti avventure di Sabrina 3 arriverà su Netflix il 24 gennaio e il nuovo poster è dedicato alla protagonista. Le terrificanti avventure di Sabrina 3 arriverà sugli schermi di Netflix il 24 gennaio e il nuovo poster è dedicato alla protagonista, divisa tra la vita da liceale, con attività normali come quella degli allenamenti con le cheerleader, e la dimensione demoniaca con cui fa i conti quotidianamente. La terza stagione dello show prodotto per Netflix e ispirato ai fumetti di Archie Comics, come è stato anticipato nei mesi scorsi, sarà un viaggio all'Inferno dove il personaggio di Kiernan Shipka dovrà recarsi nel tentativo di salvare il fidanzato Nick (Gavin Leatherwood). Il creatore Roberto Aguirre Sacasa aveva anticipato: ""Sarà davvero, ... Leggi la notizia su movieplayer

