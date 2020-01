Le reazioni dopo l’attacco missilistico iraniano: il tweet di Trump e quello del consigliere di Khamenei (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Un immagine e un commento. Due dei protagonisti dello scontro fra Iran e Stati Uniti hanno affidato a Twitter le loro reazioni all’attacco missilistico di questa sera, in cui diversi razzi hanno colpito la base militare Usa di Ain al-Asad, in Iraq. Saeed Jalili, consigliere della Guida Suprema dell’Iran Ali Khamenei, ha twittato semplicemente una bandiera iraniana. Una risposta, chiara, al tweet pubblicato il 3 gennaio da Donald Trump appena dopo l’uccisione di Qassem Soleimani. Anche altri dirigenti iraniani hanno pubblicato la stessa immagine. pic.twitter.com/Nske7KLJVy— Saeed Jalili (@DrSaeedJalili) January 7, 2020 pic.twitter.com/VXeKiVzpTf— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 3, 2020 Il presidente degli Stati Uniti invece, dopo un vertice alla Casa Bianca, ha pubblicato sempre su Twitter la risposta agli attacchi di questa ... Leggi la notizia su open.online

