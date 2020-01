Le prime pagine sportive di oggi, mercoledì 8 gennaio (Di mercoledì 8 gennaio 2020) I principali quotidiani sportivi di oggi, mercoledì 8 gennaio, non hanno una notizia d’apertura condivisa ma alcuni approfondimenti relativi al calciomercato. La Gazzetta dello Sport descrive la complicata crisi del Milan, dodicesimo in classifica, malgrado un investimento di 467 milioni in 30 mesi. L’articolo con maggiore spazio sulla Gazzetta è dedicato alla coppia di attaccanti titolari dell’Inter, Romelu Lukaku e Lautaro Martinez. Proprio quella dell’argentino, scrive il Corriere dello Sport, sarebbe la quotazione di mercato più alta in Serie A, secondo l’Osservatorio di studi dello Sport. Sulle prime pagine compare oggi il nome di Ashley Young, trentaquattrenne esterno sinistro del Manchester United, definito dai giornali un obiettivo di mercato dell’Inter. La Fiorentina sarebbe invece interessata all’ex milanista Patrick Cutrone, ... Leggi la notizia su ilveggente

