Le porte di Xbox Series X svelate in una nuova immagine? (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Ieri, AMD ha alzato un polverone con il suo keynote al CES 2020. Tra nuovi processori e altri annunci hardware, la società ha mostrato un video che sembrava svelare il retro della nuova Xbox Series X.Ma c'è stato un grosso problema, qualcuno di AMD ha acquistato un rendering da TurboSquid e dunque il video non mostrava realmente la console. AMD sta costruendo la CPU / GPU per la console di prossima generazione, quindi tutti hanno pensato si trattasse di immagini accurate.Il problema è ora che la rete è invasa da informazioni che mostrano in modo inesatto Series X. Ora, però, Thurrott sarebbe in grado di confermare con diversi addetti ai lavori le vere porte dell'hardware. Bisogna tenere presente che queste potrebbero non essere definitive e sono soggette a modifiche, ma provengono da più persone che hanno familiarità con la console.Leggi altro... Leggi la notizia su eurogamer

