Le foto dell’orso che abbraccia un uomo durante gli incendi in Australia? Video registrato in Russia (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Tra le tante foto diffuse per raccontare gli incendi in Australia che stanno di fatto uccidendo un numero elevato di animali ne abbiamo riscontrate molte false e riguardanti altri casi o datate. Ecco due foto diffuse sui social: L’utente @chechcarr pubblica un tweet in italiano in cui scrive: «Questa foto racchiude la situazione Australiana. Un sacco di koalas e altri animali corrono dai soccorritori per cercare aiuto. #AustralianFires #PrayForAustralia». Le immagini, tuttavia, non sono del periodo 2019-2020 e il fatto non è avvenuto in Australia. Le immagini sono due screenshot di un Video pubblicato il 21 settembre 2012 dal sito in lingua francese Gentside.com. Ecco lo screenshot dell’articolo intitolato «Regardez l’attaque d’ours la plus mignonne du monde»: Come riporta l’articolo, il fatto è avvenuto in Russia e il protagonista è un ... Leggi la notizia su open.online

francang1950 : RT @DslLorenzo: @francang1950 Quella dell'orso è una foto tratta da un vecchio filmato russo - DslLorenzo : @francang1950 Quella dell'orso è una foto tratta da un vecchio filmato russo - CorriereUmbria : #Capodanno, in #Canada l'annuale tuffo dell'orso polare nelle acque ghiacciate del porto di #Charlottetown - Corrie… -