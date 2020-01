Le false foto dei razzi lanciati dall’Iran contro le truppe Usa in Iraq (Di mercoledì 8 gennaio 2020) L’Iran ha avviato l’operazione “Soleimani Martire”, come riporta la tv iraniana citando le Guardie Rivoluzionarie. Oltre dodici missili hanno colpito la base americana di Ain al-Assad, a ovest di Baghdad, ma nel frattempo stanno circolando video e foto sbagliate anche dai media iraniani come Fars News Agency in questo tweet: La foto è stata ripresa anche da TGCom24, ma in realtà la foto non è nemmeno del 2020 e non riguarda di conseguenza l’attacco di questa notte. Le foto di TGCom24 da Twitter La foto è stata pubblicata il 18 giugno 2017 in un articolo del New York Times e riguarda un missile lanciato dal Corpo delle guardie rivoluzionarie iraniane contro una base dell’ISIS in Siria. TGCom24 non pubblica soltanto questa foto sbagliata, anche quella riguardante Israele e Gaza che abbiamo trattato in un precedente articolo: Ancora ... Leggi la notizia su open.online

