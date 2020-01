L’Ayatollah Khamenei avverte Trump: «I missili di stanotte solo uno schiaffo, la vendetta è un’altra cosa» (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Prima un eloquente tweet del suo consigliere: una bandiera iraniana come risposta alla bandiera americana twittata da Trump dopo il raid in cui è morte Soleimani. Ora a commentare l’attacco iraniano che ha colpito le basi statunitensi in Iraq è la massima autorità dell’Iran l’Ayatollah Khamenei. Un raid che Khamenei definisce “un successo”, ma avverte gli Stati Uniti: «È solo uno schiaffo. Ma non è ancora abbastanza e la presenza corrotta degli Stati Uniti dovrebbe finire». Iran’s Leader delivering speech after missile attacks on U.S. bases in Iraq https://t.co/LHcdQRGsyu— Press TV (@PressTV) January 8, 2020 «Gli americani per la loro presenza nella regione e in qualsiasi altra parte del mondo hanno causato solo guerre, differenze, distruzioni», ha poi aggiunto la guida suprema dell’Iran. Khamenei assicura che non ci saranno ripensamenti: ... Leggi la notizia su open.online

