Lavoro: per l’Istat il salario orario delle donne è più basso del 7,4%, ecco gli ultimi dati (Di mercoledì 8 gennaio 2020) I nuovi dati sul Lavoro secondo l’Istat vedono ancora oggi un divario tra il salario orario delle donne rispetto a quello degli uomini, dove le donne oggi percepiscono il 7,4% in meno rispetto agli uomini. Nel corso degli anni le donne hanno raggiunto tanti traguardi tra cui la parità dei sessi, a preoccupare però sono ancora le grandi differenze presenti soprattutto in campo lavorativo. Ancora oggi infatti c’è un divario importante tra il salario orario delle donne e quello degli uomini. Secondo una delle indagini svolte dall’Istat il salario femminile orario è inferiore a quello di un uomo che ricopre la sua stessa posizione lavorativa di un ben 7,4%. Per dirla in altri termini, secondo i dati della ricerca svolta dall’ente nazionale gli uomini in media percepiscono una retribuzione oraria pari a 11,61 euro l’ora contro invece i 10,81 euro delle donne. Poco meno di un euro ma che ... Leggi la notizia su circuitoscuola

GassmanGassmann : Chiedo a chi ha il potere di prendere decisioni nel nostro paese di porre la questione climatica urgentemente al ce… - fabiochiusi : Non è vero che il governo finlandese vuole una settimana lavorativa di 4 giorni, per 6 ore di lavoro al giorno. Ma… - GassmanGassmann : Ho calcolato che una troupe cinematografica italiana di medie dimensioni, consuma in una giornata di lavoro 300 bot… -