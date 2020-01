Latina, Pacifico: su territorio va tenuta altissima attenzione (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Roma – “Non ci sconvolge leggere le dichiarazioni del collaboratore di giustizia Agostino Riccardo nella fase processuale “alba pontina”, circa le modalita’ ed i rapporti tra il clan Di Silvio e la politica. Non ci sconvolge perche’ da sempre lo abbiamo denunciato pubblicamente. Ci sconvolge invece, secondo le dichiarazioni del collaboratore, che l’80% della politica pontina era al servizio del clan. Non il contrario, ovvero i clan al servizio della politica”. Lo afferma Marinella Pacifico Senatrice Movimento 5 Stelle. In un sistema democratico, aggiunge, “puo’ avvenire che clan malavitosi inquinino pezzi di partiti, ma tendenzialmente gli anticorpi democratici tendono a respingerli. Secondo la deposizione del Riccardo, nella nostra provincia si e’ sviluppata una vicenda inedita rispetto a tutto il territorio nazionale. ... Leggi la notizia su romadailynews

