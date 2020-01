L’assalto di Trump all’Iran: colpito al cuore ma isolato in Medio Oriente (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Gli Stati Uniti non vogliono un regime change in Iran: questo è il messaggio lanciato da Donald Trump dopo l’omicidio di Qasem Soleimani. L’Iran ha giurato vendetta e ha colpito, dopo alcuni giorni, due basi americane. Lo ha fatto con decine di missili e senza provocare vittime fra i soldati statunitensi di stanza a Erbil e nella base al Asad. Rappresaglia che molti hanno considerato non proporzionata rispetto alla morte del generale iraniano a capo delle Forze Quds. Ma che proprio per questo potrebbe avere due letture: che l’Iran doveva rispondere ma non poteva farlo in maniera effettivamente proporzionale; la seconda è che non è finita qui. Il tempo è dalla parte di Teheran e ai vertici della Repubblica islamica sanno di poter logorare l’avversario. Ipotesi che nel frattempo fanno i conti con la realtà: il Medio Oriente è in fermento e l’Iran ha subito un ... Leggi la notizia su it.insideover

