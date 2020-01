L'Aquila, arrestato il marocchino ubriaco che ha ucciso Sara (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Luca Sablone Lo straniero era alla guida in stato di ebbrezza alcolica e sotto l'effetto di sostanze stupefacenti: aveva già effettuato una serie di sorpassi ad alta velocità Novità per il caso Sara Sforza, la ragazza investita e uccisa la scorsa settimana a Celano, in provincia de L'Aquila: Jarrar Ayoub, il marocchino che si trovava alla guida dell'Alfa Romeo 159, è stato arrestato. I carabinieri della Stazione di Cerchio hanno eseguito l'ordinanza di custodia per omicidio stradale - richiesta dal pm Andrea Padalino e firmata dal giudice per le indagini preliminari Anna Carla Mastelli - nei confronti del 25enne. La decisione è scattata in seguito ai risultati delle indagini svolte sulla dinamica dell'incidente: l'automobilista, al volante in stato di ebbrezza alcolica e sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, si è schiantato contro la Renault Twingo dopo aver effettuato ... Leggi la notizia su ilgiornale

