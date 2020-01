Lainate, incidente sul lavoro: operaio travolto in pieno volto da una fiammata, è grave (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Un operaio di 43 anni è stato portato in elisoccorso al Niguarda di Milano in codice giallo dopo essere rimasto vittima di un incidente sul lavoro a Lainate. Secondo una prima ricostruzione, l'operaio - intento nella manutenzione del quadro elettrico - è stato colpito da una fiammata improvvisa che gli ha procurato ustioni di primo grado sul volto. L'uomo inoltre potrebbe aver riportato una lesione alla cornea di un occhio. Leggi la notizia su milano.fanpage

