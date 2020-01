La Terza Guerra Mondiale: anche l’italia va in guerra? (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Sono in molti a porsi la stessa domanda: l’Italia andrà in guerra? Su Google imperversano curiosità sulla leva militare e sulla chiamata alle armi. Ecco com’è la situazione attuale. La febbre della “draft age” La Terza guerra Mondiale fa paura, soprattutto ai giovani e giovanissimi. Negli ultimi due giorni sono aumentate in maniera esponenziale le ricerche online sull’età dell’arruolamento obbligatorio e su come evitarlo. Per cercare di esorcizzare la paura, tantissimi social come Facebook e Tiktok riportano meme su meme che cercano di sdrammatizzare la tensione Mondiale, ma l’ansia resta. A partire dal 3 gennaio la ricerca “draft age” – età dell’arruolamento – è diventata una delle ricerche trend di Google e fotografa una reale ansia, soprattuto da parte dei giovani statunitensi. L’esercito ... Leggi la notizia su velvetgossip

