La seconda stagione della serie The Witcher di Netflix avrà una 'storia più lineare e nuovi interessanti personaggi' (Di mercoledì 8 gennaio 2020) La showrunner della serie The Witcher di Netflix, Lauren S. Hissrich, ha iniziato a parlare della direzione per la seconda stagione, confermando che avremo una linea temporale meno contorta e nuove aggiunte di personaggi. Inoltre, sembra che per la seconda stagione dovremo aspettare almeno fino al 2021.In un "Ask Me Anything" (AMA) su Reddit, la Hissrich ha dichiarato: "la storia sarà molto più lineare, ora che le vicende dei tre personaggi hanno iniziato a intersecarsi".Questo approccio più diretto alla narrazione fa eco alla recente intervista con la Hissrich, che in precedenza ha spiegato: "la storia diventerà molto più focalizzata. C'è una spinta più forte nella storia, perché tutte le relazioni che abbiamo instaurato nella prima stagione, iniziano effettivamente a concretizzarsi nella seconda".Leggi altro... Leggi la notizia su eurogamer

