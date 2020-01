La schizofrenia italiana sulla Libia: ecco l’errore che ci condanna (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Tempi difficile per l’Italia, che mai come questa volta appare così in balia degli eventi, specialmente in un’area fondamentale come quella del Mediterraneo (in particolare in Libia). Da una parte Luigi Di Maio vola al Cairo per incontrare i rappresentanti di Francia, Egitto, Cipro e Grecia e si rifiuta di firmare l’accordo finale sulla Libia per i toni troppo duri nei confronti della strategia turca nel Paese e nei confronti di Fayez al Serraj. Dall’altro lato Giuseppe Conte vede Khalifa Haftar a Roma e, una volta incontrato il generale, si ritrova tra le mani la rabbia di Tripoli, a tal punto che Serraj diserta l’incontro di Palazzo Chigi. Mossa a dir poco giustificabile da parte del premier libico, visto che il presidente del Consiglio italiano ha deciso di incontrare (senza farlo presente, pare, a Tripoli) colui che sta assediando la capitale ... Leggi la notizia su it.insideover

