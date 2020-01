La Sandro Abate piazza il colpo da novanta, arriva Luizinho (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoAvellino – colpo da novanta della Sandro Abate Avellino. La società ha ingaggiato Justino Cardozo, meglio noto come Luizinho. Questa la nota del club: “L’Asd Sandro Abate è lieta di annunciare l’ingaggio di Luiz Fernando Brizzi Justino Cardozo, meglio noto come Luizinho, laterale, classe ‘90, Brasiliano con passaporto Italiano. Un passato nel Belpaese per Luizinho che ha già vestito le maglie del Cogliano e del Rieti. arriva da una stagione esaltante, appena conclusa, in Kazakistan col Kairat Almaty. L’Asd Sandro Abate intende ringraziare la società del Kairat Almaty ed il direttore sportivo del club Andrey Michshenko, per la disponibilità dimostrata verso il buon esito della trattativa. Luizinho è già in volo per raggiungere l’Italia. Ad accoglierlo a Roma il consulente del club, Roberto Dalia. Il calcettista sarà a disposizione, già dalla ... Leggi la notizia su anteprima24

