La ricetta di Angelica Sepe delle alici in tortiera da La prova del cuoco (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Dalle ricette La prova del cuoco di oggi 8 gennaio 2020 la ricetta di Angelica Sepe delle alici in tortiera. E’ una delle ricette facili e veloci a base di pesce che fa bene ed è molto economica che non possiamo perdere. Le alici sono per tutti, anche ai bambini piacerà la tortiera di alici fatta da Angelica Sepe. alici in tortiera con l’aggiunta di formaggio grattugiato, scorza di limone, alloro, se vogliamo del peperoncino fresco e poco altro. Un secondo piatto perfetto a cena o a pranzo, una delle nuove ricette La prova del cuoco per il 2020. Ognuno prepara le alici con le proprie ricette ma queste ricetta della Sepe delle alici in teglia con la mollica di pane condita è una vera specialità. Angelica Sepe A LA prova DEL CUCOO CON LA ricetta delle alici IN tortiera Ingredienti alici in tortiera La prova del cuoco: 500 g di alici, 250 g mollica di pane raffermo, 1 mazzetto di ... Leggi la notizia su ultimenotizieflash

