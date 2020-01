La Raggi ha annunciato quasi mille assunzioni al Comune di Roma (Di mercoledì 8 gennaio 2020) "Per portare avanti il ricambio generazionale del personale capitolino, indebolito da anni di blocco delle assunzioni, anche nel 2020 inseriremo 895 nuove persone, derivanti dalle vecchie graduatorie ancora aperte. Presto, inoltre, lanceremo i nuovi bandi di concorso". Lo scrive il sindaco di Roma Virginia Raggi su Facebook. "Nel complesso, a fine anno avremo inserito - prosegue - oltre 6 mila nuovi dipendenti, producendo un ricambio del personale pari al 26%. In sostanza, un dipendente su quattro di Roma Capitale è stato assunto da questa amministrazione. Appena insediati, abbiamo trovato una situazione di confusione generalizzata: graduatorie ancora aperte relative a concorsi risalenti al 2010, migliaia di persone in attesa e desiderose di lavorare in Campidoglio. Nel corso del 2020 riusciremo a esaurire buona parte delle graduatorie ancora aperte, assumendo 895 ... Leggi la notizia su agi

