La pupa e il secchione, Stella Manente e la frase sui gay: ‘Mi vergogno per aver nominato Hitler’ (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Il ritorno in tv de La pupa e il secchione nella versione aggiornata che contempla anche il contrario (non a caso il titolo completo del programma è La pupa e il secchione e viceversa) ha debuttato su Italia 1 martedì 7 gennaio in prima serata e tra i concorrenti il pubblico ha trovato anche Stella Manente. La ragazza aveva fatto molto discutere la scorsa estate quando, in occasione del Gay Pride di Milano, sui social si era lasciata andare a dichiarazioni gravi contro la comunità LGBTQ invocando Hitler. Stella Manente e il Gay Pride Furiosa per il fatto di trovarsi nel centro di Milano mentre si stava svolgendo il corteo del Gay Pride Stella Manente in una serie di story aveva detto: “Cioè io sto perdendo il treno in mezzo a questa massa di ignoranti, andate tutti a morire c***o, perché Hitler non esiste più? Sarebbe dovuto esistere Hitler, cioè guarda che massa di gente ... Leggi la notizia su tvzap.kataweb

MicheleGiorgini : Ora vi pongo questo quesito preferite la leggerezza de la Pupa e il secchione o la presa in giro che per un anno ci… - voidxloki : RT @GNEDDD0: un sacco di gente sta “spegnendo la TV” perché ha scoperto che a la pupa e il secchione c’è Stella Manente, come se il problem… - xseventeenx : @Chrissss1999 @Iperborea_ Naturalmente passami i termini eh, 'educazione' per così dire. Nella pupa e il secchione… -