La Pupa e il Secchione, Sgarbi escluso all’ultimo minuto: “Censurato da Mediaset” (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Ieri sera è ritornato su Italia Uno La Pupa e il Secchione (e viceversa), un cult che la rete ha rispolverato mettendoci di fronte all’evidenza: certe cose è meglio che restino custodite tra i cassetti nella memoria, intatte nella purezza del loro ricordo. È scomparso lo studio, addio alla giuria e tanti saluti a quell’atmosfera da varietà in diretta. Il trash show di Italia Uno si è messo gli abiti del docureality ma ha perso per strada tanti elementi iconici che hanno reso ricordabile negli anni la trasmissione. Uno di questi ha un nome e un cognome: Vittorio Sgarbi. E a dirla tutta ha pure un comunicato stampa di protesta che grida alla censura. Sgarbi bloccato dalle elezioni in Emilia Romagna? Dopo essere stato annunciato, Sgarbi a La Pupa e il Secchione non si è visto. Il critico d’arte, che nello show originale dello scorso decennio, aveva trovato il suo punto massimo nella ... Leggi la notizia su thesocialpost

