La Pupa E Il Secchione, Prima Puntata: Giovanni Boni e Martina Fusco Eliminati! (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Ha preso il via la nuova edizione del reality di Italia 1: La Pupa e il Secchione e Viceversa, condotto da Paolo Ruffini. Presentate le coppie e già assistiamo alle prime eliminazioni. Ecco cosa è successo durante la Prima Puntata de La Pupa e il Secchione e Viceversa! Inizio di stagione per La Pupa e il Secchione e Viceversa, un programma che prende spunta da quello storico che ha portato alla ribalta Francesca Cipriani ed Elena Morali. Un format che vedrà le pupe, belle e poco istruite, a dover scegliere un Secchione con cui partecipare alle gare che verranno proposte da Paolo Ruffini. Le ragazze, insieme in una stanza, aspettano che arrivino i secchioni per poterli scegliere. I ragazzi invece potranno avvalersi dei consigli di Valeria Marini, una delle ospiti della Prima Puntata insieme ad Alessandro Cecchi Paone. Ma andiamo a conoscere meglio i concorrenti dello show: I secchioni ... Leggi la notizia su uominiedonnenews

