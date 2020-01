La Pupa e il Secchione, il ritorno conquista il pubblico: gran successo negli ascolti tv (Di mercoledì 8 gennaio 2020) La gara degli ascolti per la prima serata dopo le feste la vince di nuovo Rai 1 col film Non c’è più religione. A poca distanza però c’è il ritorno del programma La Pupa e il Secchione, che ha interessato oltre 2.5 milioni di spettatori. Vince Rai 1: Claudio Bisio supera il 15% Anno nuovo, ma soliti dati auditel. L’inizio del decennio infatti non ha cambiato gli equilibri e le preferenze degli spettatori televisivi italiani, che si confermano appassionati Rai. negli ascolti tv di martedì 7 gennaio, infatti, ha trionfato ancora una volta Rai 1 col film Non c’è più religione, commedia del 2016 con Claudio Bisio e Alessandro Gassman. 3.544.000 gli spettatori che hanno seguito il film, pari al 15,4% di share.Non così bene invece sono andate le altre emittenti principali di Viale Mazzini: Carta Bianca su Rai 3 ha collezionato il 6% di share (1.255.000 spettatori), ma il vero flop ... Leggi la notizia su thesocialpost

