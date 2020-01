La Pupa e il Secchione, il game designer Dario Massa non è un volto nuovo della tv (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Nella serata di ieri, martedì 7 gennaio, è andata in onda la prima puntata della nuova edizione de ‘La Pupa e il Secchione e viceversa’ su Italia 1. Il programma, condotto da Paolo Ruffini, fa conoscere persone completamente diverse tra di loro che devono ricercare un punto di incontro. Uno dei secchioni che ha catturato l’attenzione dei telespettatori è stato il latinista Giovanni Tobia De Benedetti. Il giovane è stato notato non solo per la sua immensa cultura, ma anche perché ha un fisico non da nerd e quasi da modello. Ma c’è anche un altro protagonista del reality show ad aver incuriosito il pubblico. E non è un volto assolutamente inedito della televisione. Stiamo parlando di Dario Massa, il game designer. La figura del 26enne originario di Napoli è stata apprezzata dalla gente. Lui è un grande appassionato di videogiochi e, oltre che per le sue passioni, ... Leggi la notizia su caffeinamagazine

