La pupa e il secchione da record: boom d'ascolti per Paolo Ruffini! Ascolti La pupa e il secchione e viceversa: parte forte Paolo Ruffini Ieri sera è andata in onda la prima puntata della pupa e il secchione e viceversa di Paolo Ruffini. Una puntata decisamente movimentata. E la prima coppia costretta ad abbandonare lo show di Paolo Ruffini è stata quella composta da Martina F. e Boni. Ma come saranno andati gli ascolti de La pupa e il secchione? A quanto pare benissimo. Difatti il reality di Italia 1 ha ottenuto 2 milioni 565 mila telespettatori con il 13.08% di share. Un ascolto che ha sorpreso tutti sui social. Difatti nessuno si sarebbe mai aspettato una partenza così a razzo per La pupa e il secchione e viceversa di Paolo Ruffini. Che Italia 1 abbia trovato un nuovo programma di successo da inserire stabilmente nel suo palinsesto? Paolo Ruffini batte il film Quando un padre con La pupa e il secchione nella sfida degli ascolti Il successo de La ...

