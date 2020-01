La prossima sfida militare della Cina: dotare i caccia di un’arma laser (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Una nuova arma per l’aeronautica della Cina. Secondo quanto riferito dal quotidiano Global Times, spin-off del Quotidiano del Popolo, ci sarebbe un indizio inequivocabile: il sito web per l’approvvigionamento di equipaggiamenti dell’Esercito di Liberazione Popolare cinese ha invitato potenziali fornitori a proporre la loro offerta. Ma qual è esattamente questa nuova arma? Si tratterebbe di un particolare pod da apporre agli aerei per abbattere missili o velivoli ostili mediante l’emissione di un raggio laser. Al momento non esiste ancora niente di simile, ma il fatto che Pechino abbia rivelato i piani per l’acquisto di tali apparecchiature la dice lunga sulle reali intenzioni del Dragone. Ovvero: poter contare al più presto sulla futuristica arma tattica. La comunicazione si intitola “piano di approvvigionamento per pod di attacco laser”. È stata pubblicata su weain.mil.cn, cioè ... Leggi la notizia su it.insideover

veganitalia : Impossible Foods punta al mercato delle salsicce (di carne finta) - Wired - Marcot300 : RT @IMessia77: Prossima sfida... Titolo: 'Bellezza devastante' #Marvel vs #dccomics #ww1984 #CaptainMarvel #WonderWoman #WonderWoman1984… - justLucreziaM : @SimoxDil @opissochiara1 Simonetta, che bellissime parole! Grazie, davvero di cuore. Ma a rendere piacevoli i miei… -