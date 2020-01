La prima transessuale nel mondo del calcio: arriva la firma sul contratto [NOME, FOTO e DETTAGLI] (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Il calcio riesce a regalare anche storia che non riguardano solo il campo di gioco ma anche la vita privata dei calciatori. Nelle ultime ore si sta parlando molto della storia di Mara Gómez, 22enne attaccante che diventerà la prima donna transessuale a giocare nella prima Divisione femminile argentina. Nel dettaglio la calciatrice ha firmato per il club di Villa San Carlos arrivando dai Malvinas, squadra che milita in un torneo regionale. Mara Gómez si prepara con grande entusiasmo a questa nuova avventura. “In tutti i club in cui sono stata, mi hanno trattata molto bene. Non mi sono mai sentita esclusa. Facciamo tutti lo stesso lavoro”, ha dichiarato la Gómez al quotidiano argentino ‘El Día’. Scarica o Aggiorna l’App da Google Play per dispositivi Android Scarica o Aggiorna l’App di calcioWeb sull’App Store per dispositivi iOS #Primera En el ... Leggi la notizia su calcioweb.eu

