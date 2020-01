La parabola di Miccoli, da fantasista a condannato (Di mercoledì 8 gennaio 2020) La parabola è stata inaspettata, forse persino per uno come lui capace di disegnare col pallone traiettorie imprevedibili. Stavolta di mezzo c'è la vita e non la palombella di un calcio di punizione. L'ex calciatore Fabrizio Miccoli incappa in una storiaccia tutta palermitana, di amicizie viziate pr Leggi la notizia su ilfoglio

giorgiogaias : RT @ilfoglio_it: Confermate in Appello le accuse a carico di Miccoli, colpevole di estorsione aggravata dal metodo mafioso. Dai sogni di gl… - ilfoglio_it : Confermate in Appello le accuse a carico di Miccoli, colpevole di estorsione aggravata dal metodo mafioso. Dai sogn… -