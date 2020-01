La nuova gamma di TV Sony è pronta per PS5 (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Cosa ha in serbo Sony per il 2020? Abbiamo dato un'occhiata ai nuovi televisori Sony alla fiera CES 2020, una gamma di TV 8K, 4K, OLED e LCD incentrati su un'esperienza home cinema completa, con funzionalità audio premium e l'ultima versione Android 9.0.Anche se non tutti compreranno un nuovo TV Sony pensando ai giochi, è impossibile parlare di Sony nel 2020 senza menzionare PS5, la console di prossima generazione e rivale di Xbox Series X.È difficile dire quanto le divisioni TV e videogiochi di Sony abbiano lavorato insieme, ma è stato detto che la nuova gamma di televisori è stata creata appositamente pensando alle "console di gioco di prossima generazione", con set che offrono HDR con risoluzione 8K, risoluzione 4K con frame rate elevato di 120 fps e "tempo di risposta rapido tramite ingressi HDMI" (utilizzando l'ultimo standard HDMI 2.1) per massimizzare le prestazioni di PS5 e dei ... Leggi la notizia su eurogamer

