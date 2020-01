La notte a bordo della gazzella: "Cosa significa esser carabinieri" (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Roberto Chifari Siamo stati a bordo di una gazzella dei carabinieri per raccontare il lavoro degli uomini dell'Arma al servizio del cittadino. "essere carabinieri significa avere la consapevolezza che il proprio dovere viene prima di ogni Cosa" Una presenza forte e capillare sul territorio: 530 chilometri quadrati, 4 province di riferimento, 57 comuni di competenza e 23 paesi confinati. Ecco in cifre il territorio di Monreale, appena 40mila abitanti ma una zona vastissima da monitorare che si snoda su quattro province della Sicilia centro-occidentale. Le pattuglie dei carabinieri disseminate da nord a sud e da est ad ovest, nei centri più popolosi e nelle frazioni meno conosciute hanno accompagnato, di giorno e di notte, la vita della comunità. E in una di queste pattuglie siamo stati per raccontare il turno di notte dei carabinieri: dall'uscita della pattuglia dalla caserma ... Leggi la notizia su ilgiornale

