La mossa di Genovese: ricorso contro i domiciliari (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Stefano Vladovich Gli avvocati del giovane che ha travolto e ucciso le due sedicenni presentano istanza al Riesame Roma - Tragedia a corso Francia: presentata istanza al Tribunale del Riesame. Un atto per attenuare la misura cautelare, gli arresti domiciliari, per Pietro Genovese, in attesa del processo. Certo è che il 20enne alla guida del Suv che ha travolto e ucciso Camilla Romagnoli e Gaia von Freymann, entrambe 16enni, nonostante fosse ubriaco (tasso di alcol 1,4 mg/litro, il triplo del massimo consentito) ricorda di essere passato con il verde e di non aver visto le due ragazze attraversare la strada. Ieri, intanto, i compagni di scuola delle due ragazze sono tornati in classe al liceo De Sanctis e hanno osservato un minuto di silenzio in ricordo delle amiche scomparse. Sui loro banchi sono stati deposti dei fiori e i loro nomi scritti sulla lavagna. Genovese, per gli ... Leggi la notizia su ilgiornale

