La mamma di Luigi Mario Favoloso a Storie Italiane: quella foto in treno potrebbe non essere recente (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Ha deciso di lanciare un nuovo appello in tv la mamma di Luigi Mario Favoloso e ha scelto lo studio di Rai 1. La signora Loredana è stata ospite della puntata di Storie Italiane di oggi 8 gennaio 2020, per raccontare la storia di suo figlio e anche per dare un aggiornamento su quello che è successo ieri. Dopo la diffusione della notizia della scomparsa di Luigi infatti, è iniziata a circolare una foto, mostrata in tv ieri a Pomeriggio 5, che mostrava il giovane in treno in viaggio verso Milano. In apertura di puntata, Eleonora Daniele, presentando la mamma di Luigi ha subito voluto dare gli aggiornamenti. Secondo la mamma di Luigi infatti quella foto non sarebbe recente ma si tratterebbe di una immagine vecchia. “Di solito quando si allontana me lo dice sempre” ha detto la mamma di Luigi Mario Favoloso davvero molto preoccupata visto che sono passati più di dieci giorni ... Leggi la notizia su ultimenotizieflash

