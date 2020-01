«La guerra è finita», arriva la fiction che racconta gli orfani dei lager - (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Paolo Scotti La tragedia della Shoah vista dai bimbi ebrei sopravvissuti senza genitori Paolo Scotti Difficile trovare un modo diverso per raccontare un argomento già narrato infinite volte. E spesso male. Ma quello della memoria resta (sia detto senza retorica) un dovere. Potrebbe dunque rivelarsi interessante l'inedito spunto attraverso cui il soggettista e sceneggiatore Sandro Petraglia (uno specialista del genere: suoi i copioni di Perlasca, La tregua, La vita che verrà) ha costruito un nuovo racconto sulla Shoa e, più ancora, sulla stagione di sofferta rinascita che, nell'immediato dopoguerra, ne seguì. In La guerra è finita quattro serate da lunedì prossimo su Raiuno - fatti realmente accaduti nel comune lombardo di Selvino vengono liberamente rielaborati per scoprire i cosiddetti «orfani della Shoa»: cioè i bambini ebrei riemersi senza genitori dalla notte dei campi, e ... Leggi la notizia su ilgiornale

