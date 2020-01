La guerra del gas tra Usa, Iran e Russia: cosa c’è davvero dietro l’uccisione del generale Soleimani (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Il picco petrolifero, cioè il momento in cui i giacimenti di petrolio progredIranno verso l’esaurimento, verrà raggiunto nel 2020. Il ricorso al fracking, la fratturazione idraulica che utilizza solventi per frantumare le rocce del sottosuolo, potrà spostare in avanti questo periodo ma con alti rischi per l’ambiente e aumento del costo del greggio. In ogni caso il periodo in cui era possibile estrarre petrolio a basso costo e con pochi rischi è definitivamente finito. Le ricerche per sviluppare energie alternative e rinnovabili come il solare termodinamico, idrogeno e fusione nucleare sono in corso ma per mettere appunto i sistemi di produzione e trasporto economicamente favorevoli di queste energie ci vorranno ancora decenni. Attualmente l’unica via alternativa veramente praticabile, ma ancora fossile e quindi esauribile, è il gas naturale, il metano. I maggiori ... Leggi la notizia su tpi

andreapurgatori : “A un passo dalla guerra”. Mercoledì ore 21:15 su #La7 diretta #Atlantide. Immagini esclusive del drammatico assalt… - limesonline : ?? Buongiorno, oggi cominciamo con il nuovo articolo del Generale Cucchi. La vera rappresaglia dell'Iran non è anco… - tancredipalmeri : 17 gennaio 1990 inizia l’operazione Desert Storm su Baghdad nella Guerra del Golfo, h2.38 a Baghdad 8 gennaio 2020… -