La graphic novel su David Bowie nell’anniversario della sua scomparsa (Di mercoledì 8 gennaio 2020) La graphic novel su David Bowie arriva in Italia nell'anniversario della scomparsa del Duca Bianco. In contemporanea con l’originale americano e in occasione del quarto anniversario della sua scomparsa, Panini Comics lancia sul mercato italiano Bowie - Stardust, Rayguns & Moonage Daydreams, la graphic novel che racconta la vita di Bowie. Si tratta di una biografia a fumetti che sulla vita e sulla musica dell'icona mondiale David Bowie scomparso il 10 gennaio del 2016. Nato l'8 gennaio 1947 a Brixton, Londra, Bowie è stato un artista anticonformista che ha sedotto intere generazioni di fan. La sua musica, unita alle sue uno performance gli hanno consentito di occupare uno dei posti delle icone mondiali per lasciare un'impronta indelebile del suo percorso in tutto il mondo. In occasione del quarto anniversario della sua scomparsa, Panini Comics propone la graphic novel su ... Leggi la notizia su optimaitalia

Collater_al : Si chiama ‘Stardust, Rayguns & Moonage Daydreams’ ed è una graphic novel interamente dedicata a #DavidBowie.… - OptiMagazine : La graphic novel su David Bowie nell’anniversario della sua scomparsa -